Zafferana, incendio in corso in un'abitazione: nessun ferito

I vigili del fuoco stanno operando a Zafferana per un incendio che ha coinvolto un'abitazione di via Nuova Guglielmo Marconi, al civico 28. In base a quanto comunicato dal comando provinciale, sembra che nella mansarda al terzo piano dove si è sviluppato il rogo e nelle abitazioni poste ai piani sottostanti non fosse presente nessuno quando si sono sprigionate le fiamme. Sono adesso sul posto i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Linguaglossa, insieme alla squadra del distaccamento di Riposto. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.