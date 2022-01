Zammataro (DB): “Strade invase da rifiuti: manca un’azione di spazzamento efficace”

E’ sull’igiene urbana e sulle criticità del servizio che interviene il consigliere comunale di Diventerà Bellissima Manfredi Zammataro. “Le arterie catanesi – siano esse del centro sia delle periferie – sono invase da rifiuti di ogni genere: mascherine, volantini, cartacce. Addirittura in un’aiuola di Corso Sicilia proprio la scorsa mattina ho visto diverse bottiglie di spumante e bicchieri di plastica, abbandonati dagli incivili che avranno festeggiato in questo modo il Capodanno e l'immagine ha fatto il giro del web rilanciata dalla stampa". "Se da una parte deve essere condannata - prosegue Zammataro - senza se e senza ma l’inciviltà di molti cittadini, che in spregio alle regole del decoro urbano e del vivere civile buttano rifiuti di ogni genere in strada, dall’altra parte occorre che il servizio di igiene urbana dia risposte capillari, specie per quanto riguarda lo spazzamento sia quello meccanizzato sia quello manuale". "Se nel nuovo bando d’appalto è inserito questo servizio viene da chiedersi perché non si vedano i risultati. Auspico pertanto che l’amministrazione pretenda dalle aziende un servizio migliore e che eserciti la possibilità di applicare le penali per questi risultati così scadenti. Non possiamo presentare ai catanesi, che pagano una Tari salatissima, ai visitatori e ai turisti una città in queste pessime condizioni igieniche".