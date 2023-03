Intesa tra le prefetture ed il commissario Zes per prevenire infiltrazioni della mafia nei progetti Pnrr

Nel pomeriggio di ieri è stato sottoscritto a Catania il protocollo di legalità fra i Prefetti di Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa ed il Commissario Straordinario della Zes Sicilia Orientale per la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti nell'ambito della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intesa riguarda l'esecuzione delle opere che verranno realizzate nel territorio di competenza della "Zona Economica Speciale" della Sicilia Orientale, con particolare riguardo alle infrastrutture portuali. Finalità principale del protocollo d’intesa è garantire la massima trasparenza nell’esecuzione dei lavori pubblici di competenza del Commissario della Zes, sia come stazione appaltante che come soggetto attuatore di opere finanziate con fondi del Pnrr. Le imprese, compresi i subappaltatori e i fornitori, che interverranno nell’esecuzione delle opere, dovranno fornire alle Prefetture e al Commissario Zes informazioni anche di carattere finanziario, denunciando tempestivamente eventuali tentativi di interferenze illecite sulle attività di cantiere. Il protocollo prevede l’istituzione di un’apposita banca dati web con le informazioni raccolte dalle stazioni appaltanti, dalle imprese appaltatrici e da tutte le altre coinvolte nella filiera. Sotto il profilo della prevenzione amministrativa antimafia, inoltre, si stabilisce l’estensione delle verifiche previste dalla normativa di riferimento a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, anche per forniture o subappalti di valore modesto,insieme a sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi del protocollo a carico delle imprese appaltatrici e di tutte le altre facenti parte della filiera. Grande soddisfazione è stata espressa dal Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, "per il raggiungimento dell’importante obiettivo che consentirà di innalzare ulteriormente il livello di guardia a presidio della legalità e contro i tentativi di infiltrazioni criminali in settori strategici quali quelli oggetto degli ingenti finanziamenti dal Pnrr".