Zingale: carenza di pubblica illuminazione in via Jugan

Un palo della luce eliminato da mesi e una strada quasi completamente al buio. Questa è la situazione in via Jugan nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Dopo aver raccolto le segnalazioni dei cittadini, il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale chiede di ripristinare il lampione rimosso e garantire una perfetta illuminazione in tutta la zona soprattutto in questo periodo quando, già dal tardo pomeriggio, l’intera zona, a pochi passi da via Don Minzoni, piomba nella totale oscurità. Un disservizio, questo, che si fa ad aggiungere all’atavica carenza di manutenzione del verde. "Oggi siamo arrivati ai livelli di una vera e propria foresta che ingloba tutto. A questo va segnalato pure il danno ai marciapiedi dovuto alla crescita delle radici degli alberi", commenta Zingale