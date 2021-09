Zingale: "Mettere in sicurezza l’area giochi del Parco Gandhi"

Una situazione estremamente pericolosa che va messa in sicurezza immediatamente. A causa della precedente ondata di maltempo, all’interno del parco Gandhi, un ramo di grosse dimensioni si è spezzato finendo a pochi pachi passi dall’altalena. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini, ha effettuato un sopralluogo in zona ed ora chiede un urgente intervento da parte dell’amministrazione comunale. "Il parco rappresenta uno dei più importanti polmoni verdi nel quartiere di Cibali ed è frequentato da tantissimi ragazzi. Il consigliere Giuseppe Zingale chiede inoltre all’amministrazione di adoperarsi al più presto affinchè il parco sia al centro di un piano completo di riqualificazione e venga consegnato alle associazioni e parrocchie del territorio per rivalutarlo definitivamente", dichiara il consigliere.