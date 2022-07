Zoetis investe a Catania nell'alta tecnologia e nella sostenibilità ambientale

Nel cuore della zona industriale di Catania la Zoetis, multinazionale americana leader mondiale nel settore della farmaceutica veterinaria, continua ad investire nella struttura produttiva e nell'ambito della sostenibilità ambientale. Il 27 luglio del 2022, alle ore 18:00, nella sede etnea della Zoetis saranno inaugurati l’impianto di Trigenerazione ed il Parco Fotovoltaico installati nel sito produttivo. L'installazione fa parte di un progetto più ampio che prevede un nuovo importante investimento, volto a potenziare la capacità produttiva con il la nuova produzione di “Doramectina” che renderà il sito di Catania Zoetis ancora più competitivo a livello internazionale.

"Zoetis unisce allo sviluppo delle tecnologie produttive l'attenzione all'ambiente. Ed in quest'ottica, durante l'evento del 27 luglio vi sarà un dibattito di presentazione del nuovo impianto di trigenerazione e fotovoltaico e di riflessione sul ruolo della Zoetis nel territorio etneo. Una riflessione con una valenza sul piano economico ed etico-sociale. L'impianto di trigenerazione permetterà allo stabilimento catanese di produrre in maniera autonoma la propria energia, ed in totale rispetto dei principi dell'ecosostenibilità. Con l’impianto di trigenerazione, il sito sarà, dunque, in grado di autoprodurre contemporaneamente energia elettrica, termica e frigorifera a fronte del consumo di una singola risorsa, il gas naturale", si legge nella nota.

L’impianto fotovoltaico, di circa 1 MWp, è costituito da 2.500 pannelli e sarà capace di produrre circa 1.600 MWh/anno di energia rinnovabile. Le due installazioni permetteranno di coprire una quota importante del fabbisogno energetico del sito e di ridurne le emissioni grazie ad un risparmio annuo di circa 1.800 ton di CO?.

“Si tratta del primo step di un più ambizioso piano di sostenibilità ambientale che permetterà al sito, da sempre attento alle tematiche ambientali, di raggiungere l'obiettivo della Carbon Neutrality (zero emissioni nette di carbonio) entro il 2030 - spiega Vincenzo Iudicelli Orrigo - site Leader e legale rappresentante della società. Todd O'Donnell, Vice President API / MFA & Nutrition Platform e Vice President Global Operational Excellence (MBB) - Zoetis ha deciso di investire ancora una volta nello stabilimento di Catania. Le maestranze, i tecnici e il management dello stabilimento di Catania hanno dimostrato alla casa madre di possedere competenze professionali e umane in grado di affrontare le sfide del mercato con professionalità ed etica. La sostenibilità ambientale, la razionalizzazione dell'uso delle risorse naturali, la riduzione della produzione di rifiuti, il rispetto delle persone e della comunità in cui opera Zoetis sono al centro del nostro impegno per costruire un futuro più sano per tutti”.

Natalia Mataz, GEHS Senior Manager, EMEA, sostiene: “Raggiungere 0 emissioni di C02 entro il 2030, utilizzare le fonti energetiche rinnovabili, ridurre i consumi energetici del 5% entro il 2025, e ridurre le emissioni attraverso misure variegate di intervento, avviare politiche di riduzione di emissioni nel trasporto casa lavoro, sono questi gli obiettivi assegnati ai manager di Zoetis nell'ottica di una filosofia aziendale che unisce sviluppo innovativo e rispetto dell'ambiente.” Antonello Biriaco, Presidente Confindustria Catania, afferma: “Un nuovo, importante investimento di Zoetis che conferma la rilevanza strategica del sito catanese della multinazionale leader della farmaceutica veterinaria nel mondo. Sostenibilità, innovazione, alte competenze del capitale umano, hanno consentito all’azienda di diventare per il nostro territorio un modello virtuoso al quale fare rifermento. Oggi più che mai, istituzioni, governance politica e forze sociali devono unirsi nello sforzo comune di creare un ambiente favorevole allo sviluppo per consentire alle nostre imprese eccellenti di mantenere i propri siti produttivi e generare nuovi investimenti”.

Al dibattito-evento prenderanno parte autorevoli esponenti delle istituzioni e del mondo sociale. Il dibattito di presentazione sarà introdotto dal dottor Vincenzo Iudicelli e moderato dal giornalista Salvo Fallica. Sarà presente tra gli altri: Assessore Scavone- Assessore alle Politiche sociali, alla famiglia ed al Lavoro Assessore Parisi – Assessore alla Innovazione tecnologica, Transizione Green e digitale ed Efficientamento energetico alla Transizione Ecologica e digitalizzazione Assessore Arcidiacono -Assessore Lavori pubblici con delega Zona Industriale- Catania Assessore Barresi Assessore alla Ecologia - Catania Ing. Antonio Leonardi Direttore del Dipartimento di Protezione della ASP di Catania Todd O Donnell -Zoetis - Vice President API / MFA & Nutrition Platform - Natalia Matas - Zoetis - Sr. Manager Environmental Health and Safety EMEA-