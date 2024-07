Biancavilla, nuovo bando per la vendita di tre lotti nella zona artigianale

Il comune di Biancavilla ha emanato un nuovo bando per l’assegnazione di tre lotti che ricadono nella zona artigianale, all’interno del Piano insediamenti produttivi. Sei dei nove lotti disponibili sono stati già assegnati nei mesi scorsi. Le opere di urbanizzazione dei lotti da assegnare sono già state realizzate. I tre lotti sono rispettivamente di 1200, 1272 e 1290 metri quadri. Le imprese artigiane interessate all’acquisto dei lotti devono presentare domanda entro e non oltre le ore 12.30 del 21 settembre 2024. Il bando integrale con i relativi allegati sono pubblicati sul sito del comune di Biancavilla .

"Si deve alla mia amministrazione l’avvio dell’iter per l’assegnazione dei lotti della zona artigianale, motore di sviluppo per il nostro territorio - commenta il sindaco Antonio Bonanno - con l’assegnazione di altri 3 lotti vogliamo puntare a un sostegno concreto per la crescita economica della città. L’assegnazione dei lotti è il primo passo per creare nuove prospettive di sviluppo economico e favorire un aumento della produttività. Ringrazio l’assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Giardina per l’ottimo lavoro fin qui svolto".