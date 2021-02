Musumeci chiederà la zona gialla: "Dati incoraggianti per la Sicilia"

"Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l'introduzione della zona gialla". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, durante una conferenza stampa in corso a Palermo.

"Mi piacerebbe - ha aggiunto - se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino".

Coronavirus, Musumeci: "Chiederemo zona gialla per la Sicilia"

„

Fino a martedì scorsi i vertici della Regione si erano dimostrati prudenti. "Sicilia in zona gialla? Vedremo, aspettiamo i dati di venerdì prossimo. Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi di oggi”, aveva detto Musumeci ricordando anche che l'assenza di un esecutivo rende le decisioni meno "fluide".

Oggi il cambio di rotta da Musumeci, che però è bersaglio di critiche dagli oppositori politici. "Mentre tutto il settore del food and beverage della Sicilia ha già iniziato organizzare il giorno della riapertura facendo provviste, aprendo le prenotazioni al pubblico e soprattutto mettendo in condizioni di sicurezza le proprie attività, assistiamo a un balletto isterico di dichiarazioni dal governo regionale che provocano ancora una volta incertezza sul passaggio alla zona gialla", tuona Francesco Scoma, oggi Italia Viva. "Sembra che a Palazzo d’Orleans - aggiunge il parlamentare nazionale - regni sovrano l’impaccio e la confusione nonostante gli indicatori epidemiologici regionali misurino chiaramente parametri da zona gialla. Cittadini, commercianti e imprese sono allo stremo, va data loro fiducia e respiro, perché il restart delle attività impone una serie obbligata di attività propedeutiche. L’incertezza nuoce all’economia della Regione e se continuiamo di questo passo aspettando che l’ emergenza sia finita non ci saranno più aziende, ristoranti o bar da riaprire”.

“