Zona industriale, Saverino (Pd) : "Serve monitoraggio anticendio e allagamenti"

“Dopo un’estate caratterizzata da enormi disagi di ogni tipo, la zona industriale di Catania ha registrato ieri pomeriggio l’ennesimo incendio sullo stradale Passo del Fico. Come sempre il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze ben peggiori. Ma fino a quando? Parliamo di una zona che è motore dello sviluppo e che presenta un lungo elenco di problemi irrisolti con tanti imprenditori che ogni anno, tra allagamenti e incendi, fanno i salti mortali per poter mandare avanti la propria attività. Non solo, l'incendio di ieri ha provocato enormi disagi anche all'aeroporto di Fontanarossa con voli dirottati su altri scali siciliani". Lo afferma la Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino.

“Prima come consigliera comunale, poi come presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania del PD ed ora come Deputata all’Ars ho ribadito la necessità di attivare un piano di interventi preventivi per salvaguardare e rilanciare il cuore economico della nostra provincia. Proposte e idee mai rese operative. Ora il conto da pagare è estremamente salato perché, dopo gli incendi, sarà la volta delle piogge torrenziali e, come sempre, bisognerà correre di nuovo ai ripari”, conclude l’onorevole Saverino.