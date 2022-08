Zona a traffico limitato, le proposte della terza commissione consiliare permanente

I consiglieri della terza commissione consiliare permanente - Bartolomeo Curia, Graziano Bonaccorsi, Alessandro Campisi, Francesco Saglimbene, Mario Tomasello - hanno inviato un "atto di indirizzo politico" all'Assessore con delega alla Mobilità Giuseppe Arcidiacono, nel quale avanzano delle richieste di accesso alle aree pedonali e ztl in piazza Stesicoro, via Etnea e via Costarelli.

"Accesso libero ai diversamente abili titolari di contrassegno" e per le categorie taxi e auto con noleggio "sulla scorta dei servizi che vengono espletati con molta difficoltà nelle aree pedonali e ZTL, si ritiene opportuno (visto peraltro che i 200 taxi si dividono in due turni giornalieri) che potrebbero beneficiare di una White List senza il vincolo della mail entro le 48 ore, ma con l’obbligo che se un taxi fuori turno venisse ripreso dalle telecamere è passibile di verbale e alla terza infrazione viene escluso dall’autorizzazione", si legge nell'atto.

"Tuttavia si ritiene indispensabile - continuano i consiglieri - che la procedura di accesso alle aree pedonali e ztl resti invariata, come da indirizzo dell’amministrazione comunale, per i taxi che non fanno parte del comune di Catania e per gli N.C.C. che non hanno le rimesse nel comprensorio catanese".