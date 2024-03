Centro storico, il sindacato Mio Italia: Stop alle pedonalizzazioni senza concertazione

“La chiusura delle strade nel centro storico va fatta pensando anche a un piano del traffico che disponga di un numero di parcheggi adeguato. Oggi c’è l’estrema necessità di discutere sulla pedonalizzazione dell’intera zona e sulla scelta di questa amministrazione di non creare posteggi con relative navette elettriche”. Lo dichiara il presidente provinciale di Mio Italia Roberto Tudisco durante l’incontro di stamattina in via Manzoni, angolo piazza Stesicoro, con il gruppo consiliare della Lega – Prima L’Italia.

“Siamo anche contrari prosegue Tudisco- all’installazione di telecamere a varco attivo in piazza Manganelli e tra piazza Stesicoro e via Manzoni, deciso senza nessun tipo di concertazione o confronto con le associazioni del territorio, perché paralizzerebbero il traffico cittadino in tutta l’area”. Nel corso della conferenza sono stati esposti tutti i problemi che sta affrontando in questo momento l’intera categoria dei pubblici esercizi. Accanto a loro presenti anche imprenditori, commercianti e residenti di piazza Stesicoro, via Manzoni, via Etnea, piazza Adamo, via Umberto e via Antonino di Sangiuliano.

“Accogliamo la richiesta dei tanti commercianti della zona - dichiara il capogruppo della Lega - Prima L’Italia Giuseppe Musumeci- ci faremo portavoce, all’interno del senato cittadino, della proposta di attivare un processo di pedonalizzazione che tenga conto delle varie esigenze di tutti i soggetti coinvolti. E’ fondamentale trovare soluzioni che possano soddisfare tutti e per farlo occorrono proposte concrete e condivise”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consigliere comunale della Lega – Prima L’Italia Andrea Cardello: “Non bisogna far morire il commercio nel centro storico di Catania. Va bene la pedonalizzazione ma quando essa è programmata e pensata, con i parcheggi adeguati e potenziando il servizio pubblico, per garantirne una maggiore vivibilità in questa parte di Catania. Occorre creare un tavolo tecnico per sviluppare le linee guida condivise prima di chiudere le strade”. Avviare una campagna di ascolto direttamente con gli operatori del centro storico dando voce alle loro proposte. Una su tutte, presentata stamattina, riguarda l’utilizzo del parcheggio “ex del Pino”, nei pressi di via Ventimiglia e oggi dato in gestione all’Amts, con la possibilità di avere un servizio di navette serali che facciano da spola con piazza Stesicoro.