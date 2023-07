Giustizia, Carmelo Zuccaro proposto procuratore generale a Catania

Da capo della procura ordinaria a procuratore generale. È la parabola che si prospetta per il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. La sua nomina a responsabile della procura generale è stata proposta all'unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm. Due le proposte votate all'unanimità dalla commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura per le nomine dei procuratori generali di Firenze e Catania. Per l'incarico di pg di Firenze è stato scelto Ettore Squillace Greco, procuratore di Livorno, che proprio ieri era stato sconfitto per un solo voto per la corsa alla guida della Procura di Firenze, per la quale è stato nominato Filippo Spiezia. La commissione ha poi votato Carmelo Zuccaro, attuale procuratore capo, per la procura generale di Catania.