Il trucco per cucinare la pizza sul barbecue senza farla bruciare

Oltre che nel forno, la pizza ha sicuramente un ottimo sapore anche quando viene cucinata sul barbecue. Spesso però non si riesce ad evitare che questo succulento pasto possa bruciarsi.

Ecco arrivare in nostro aiuto uno strumento da cucina al quale normalmente non si potrebbe mai pensare. Parliamo di una teglia per muffin. Consentirà di poter preparare delle pizze sempre cotte al punto giusto e mai bruciate.

Una volta stesa la pizza, quest'ultima per cuocere non deve essere messa direttamente sulla griglia, ma sopra la griglia deve essere posizionata la teglia per muffin. La brace in questo modo riscalderà l'aria nelle cavità del vassoio e permetterà alla pizza di cuoceri senza alcuna bruciatura.

I professionisti della pizza sul barbecue consigliano invece l'utilizzo di una teglia in pietra ollare (che trattiene a lungo il calore e lo trasmette in modo uniforme alle pietanze, facendo conservare il sapore originario del cipo) o la teglia in pietra refrattaria: in questo secondo caso il calore accumulato da questo accessorio viene rilasciato al cibo appoggiato su di esso sia per conduzione che per irraggiamento (nello stesso modo di un forno a legna). Unico grosso limite della pietra refrattaria è quello del tempo: in base allo spessore della pietra per ottenere una buona cottura ci vogliono tra i 30 ed il 90 minuti.

Per ottenere un effetto perfetto è inoltre necessario non utilizzare mail l'alcol per accendere il fuoco della brace. Questo perchè quando si apre l'alcol c'è sempre una piccola fuoriuscita di gas che può causare una fiammata istantanea e pericolosa.