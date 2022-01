Bar sul lungomare multato e chiuso per 5 giorni: lavoratori senza mascherina e green pass

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della divisione amministrativa della polizia hanno effettuato delle verifiche all'interno di un noto bar sul lungomare di Catania. Il titolare è stato contravvenzionato per aver violato la normativa anti Covid e al pagamento della multa di 400 euro con la sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni dell’attività. I poliziotti hanno trovato un dipendente privo della mascherina e lo stesso titolare, che svolgeva la funzione di addetto alla cassa, non era in grado di esibire il Green pass e gli sono arrivati ulteriori 400 euro di sanzione per aver consentito ad un dipendente di espletare attività lavorativa sprovvisto del certificato verde.