Firmata convenzione tra “Asec Trade” e l’Ordine dei farmacisti Catania

Firmata stamattina la convenzione tra l’Asec Trade, nella figura del presidente Giovanni La Magna e l’Ordine dei farmacisti Catania attraverso il presidente Giovanni Puglisi.

“Questa convenzione rappresenta una ulteriore tappa che proietta la nostra azienda verso nuovi mercati e ad allargare il proprio bacino di clienti - afferma il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna - ho voluto creare questa sinergia con gli ordini professionali per dare un’offerta a loro dedicata. Chi vorrà aderire avrà uno sconto immediato in fattura e li omaggeremo anche della nostra polizza casa. Si tratta di una ulteriore tappa verso il radicamento territoriale - prosegue La Magna- per queste ragioni desidero ringraziare coloro che hanno accolto con entusiasmo questa proposta tesa a ribadire come l’obiettivo dell’azienda resti quello di essere sempre più vicino alla gente”. Presenti alla stipula della convenzione anche il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro e il promotore dell’iniziativa Massimiliano Giacco nella duplice veste di componente del CdA dell’Asec Trade e di farmacista. Nel corso dell’incontro il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Giovanni Puglisi ha ribadito come “questa convenzione sia un segnale importante nei confronti dei nostri oltre 2.000 iscritti. In presenza di un reale risparmio sono convinto che molti aderiranno a questa iniziativa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro: “Con l’Asec Trade stiamo lavorando in piena sinergia per dare un servizio di eccezionale qualità a migliaia di potenziali utenti. L’Energia è il tema determinante per il futuro di qualsiasi territorio da cui scaturiscono valori fondamentali come velocità ed efficienza”. Concetti ribaditi anche dal componente del CdA dell’Asec Trade Massimiliano Giacco. “Con il mercato del gas e dell’energia elettrica in constante cambiamento bisogna restare vicini alla gente. Con questa iniziativa, sposata in toto anche dal mio collega, professor Francesco Nauta, tutti i farmacisti di Catania che aderiranno all’iniziativa potranno avere un reale sconto in bolletta”.