Palagonia, a fuoco un mezzo pesante: intervengono i vigili del fuoco

Un furgone in fiamme ha impegnato, nel corso della serata di ieri, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia. Il mezzo pesante si trovava lungo la strada statale 417, all'altezza del chilometro 48, nei pressi di Palagonia in direzione Catania. Per domare le fiamme si è reso necessario l'invio di due autobotti dalla sede centrale del comando provinciale e l'utilizzo di liquido schiumogeno. Ancora da appurare le cause che hanno scaturito l'incendio.