La cuccia di Santa Lucia, ricetta della variante al cioccolato

La cuccia dolce è una preparazione tipica del giorno di Santa Lucia. E’ una variante della ricetta originale, che è salata e che si prepara con il grano ed i legumi. La leggenda vuole che la Santa Lucia, dopo un periodo di carestia, abbia fatto si che le coltivazioni di grano tornassero ad essere abbondanti tanto da sfamare la popolazione. Ecco perchè, da allora, si è soliti utilizzare il grano il 13 dicembre.

Esistono diverse tipologie di cuccia dolce: bianca, al cioccolato, con il latte o la ricotta. Oggi proporremo la variante al cioccolato.

Ingredienti • 1 kg grano cotto: 1 kg • 500 ml latte • 100 gr zucchero • 200 gr cioccolato fondente • 50 gr farina 00 • 1 scorza d'arancia grattugiata • q.b. cannella

Utilizziamo il grano precotto che viene venduto in barattolo. Versare il grano in uno scolapasta e lavarlo, sgranandolo con le mani in modo da eliminare i residui del liquido di conservazione.

Per preparare la crema al cioccolato, versare il latte in un pentolino, aggiungendo lo zucchero. Mettetelo sul fuoco: non appena lo zucchero si sarà sciolto, aggiungete il cioccolato fondente spezzettato. Quando anche il cioccolato si sarà sciolto, aggiungere la farina setacciata. Mescolare fino a quando la crema al cioccolato si sarà addensata. A questo punto, versare la crema al cioccolato in una ciotola e aggiungere il grano cotto.

Dopo, mescolare ed aromatizzare a piacere con cannella e qualche scorza d’arancia grattugiata. Dopo la preparazione, la cuccìa deve stare in frigo per un paio d’ore prima di servirla.