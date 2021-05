Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nasce in Sicilia il primo yogurt al ficodindia. Dall’incontro del buon latte proveniente dai pascoli degli altopiani iblei e dei fichidindia rossi rigorosamente siciliani prende origine uno yogurt magro, ricco di proteine, ideale per chi ci tiene alla salute e non vuole rinunciare alla dolcezza. Lo yogurt con confettura di fichidindia rossi, arricchito dalla bontà delle mandorle tostate, è uno dei prodotti della nuova linea Le Delizie nata dalla collaborazione di due realtà made in Sicily che hanno deciso di rispondere al difficile momento della pandemia da Covid 19 con l’operatività e l’inventiva. Si tratta di Latterie Riunite, azienda ragusana fondata nel 1959 e grande interprete della tradizione casearia siciliana, e da Fico Essere Buoni, giovane e dinamica realtà di San Cono specializzata in confetture di qualità prodotte con frutti siciliani freschi e naturali.