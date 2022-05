San Cristoforo, girava con la droga negli slip: arrestato pusher

E' stato arrestato dai carabinieri della squadra Lupi un pusher di 21 anni. Il ragazzo - sospettato di dedicarsi al traffico di droga - è stato fermato nel quartiere di San Cristoforo in via Barcellona a bordo della sua auto e già nelle prime fasi dell’identificazione ha manifestato agitazione. Così il 21enne ha anche “spontaneamente” consegnato ai militari, prelevandolo dagli slip, un involucro contenente una dose di “marijuana” ma, purtroppo per lui, la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione.

In particolare i Lupi hanno rinvenuto in bagno, occultate all’interno di uno zaino, due buste di plastica contenenti entrambe marijuana del tipo “amnesia” e del peso rispettivamente di 264 e 140 grammi. L’abitazione, pervasa dall’inequivocabile odore della marijuana, ha spinto i militari a proseguire ed approfondire le ricerche che hanno consentito difatti di trovare, a ridosso di una finestra in una stanza attigua alla cucina un’altra busta di "erba" del peso complessivo di 512 grammi.

In uno dei cassetti della cucina sono stati rinvenuti gli attrezzi “da lavoro”, in particolare, un bilancino elettronico di precisione con la vaschetta ancora intrisa di sostanza, nonché

numerose bustine di plastica per il confezionamento. Il giovane beneficiava del reddito di cittadinanza che è stato sospeso ed è stato portato nel carcere di piazza Lanza.