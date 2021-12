In cucina con "Uccalamma": baccalà al latte di mandorla con caponata d'inverno | Video

Se state ancora pensando a come stupire i vostri invitati al pranzo o cenone di #Natale con un secondo di pesce facile e sfizioso, questa coloratissima ricetta fa sicuramente al caso vostro. Il food blogger Marco Falcone, in arte Uccalamma, ha preparato per noi un filetto di baccalà cotto nel latte di mandorla con aromi mediterranei, accompagnato da una caponatina con prodotti freschi, tipicamente invernali. Per decorare la candida pelle del filetto e dare un ulteriore tocco di sapore, una manciata di terra di olive nere, realizzata con una lunga disidratazione