Alessandro Ingiulla, chef 29enne originario di Santa Maria di Licodia e responsabile del ristorante Sàpìo, nel 2018 ha ricevuto la prima stella Michelin, riconfermata anche nel 2021. Una soddisfazione condivisa con la compagna e maître di sala, Roberta Cozzetto, e con il resto del suo staff. Siamo andati a conoscerlo per cercare di carpire qualche segreto della sua cucina

Sàpìo è l'unico ristorante stellato di Catania, lo chef Ingiulla: "Una scommessa vinta per me e per la città"