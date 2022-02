"Povero gabbiano" del neomelodico etneo Gianni Celeste è il "pezzo" del momento: spopola su Tik Tok

La top 20 dei pezzi più utilizzati su Tik Tok vede al primo post Blanco e Mahmood con la loro "Brividi" ma la vera sorpresa è vedere alle loro spalle il neomelodico catanese Gianni Celeste che con la sua "Tu comm'a me" è divenuto la sorpresa virale del momento. Eppure la canzone di Celeste è del 1988 ed è esplosa a 34 anni di distanza grazie alla "potenza" social di poche parole ormai divenute un tormentone specie tra i giovanissimi: "Povero gabbiano, hai perduto la compagna...".

Il pezzo viene utilizzato anche nelle stories di Instagram in chiave ironica per evidenziare il senso di "abbandono" dopo una storia finita male. Sorpreso lo stesso Gianni Celeste di questo successo: il neomelodico dalle sue pagine social ha voluto ringraziare tutti per questa escalation che l'ha portato a "tallonare" persino i vincitori di Sanremo. ll brano di Celeste, con toni struggenti, utilizza la metafora del gabbiano solo e disilluso che da una scogliera riflette sull'abbandono della compagna e come tutti i fenomeni social non si sa chi abbia lanciato, o da dove sia partita, questa nuova "moda" neomelodica che ha invaso Tik Tok e Instagram.