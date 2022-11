Lo chef Aloisi "conquista" il pubblico di Striscia La Notizia

Dopo le fortunate esperienze su Rai1 e su Sky, lo chef catanese Peppe Aloisi conquista Canale 5 e i telespettatori di Striscia la Notizia.

Nella puntata di sabato, infatti, il cuoco etneo ha creato un piatto avendo una sola parola d’ordine: recupero.

Un concetto che da tempo Peppe applica alla sua cucina essendo testimonial Dusty per quanto riguarda la lotta allo spreco alimentare.

E così anche per Striscia la Notizia, insieme ai suoi alunni, ha utilizzato scarti come foglie di broccolo, scarti del finocchio, bucce di cipolla, foglie di cavolo, bucce di patate, biscotti di mandorle, piano bianco raffermo, uova: ne sono nate delle sfiziose “pepite di recupero alla catanese” da riprovare a casa.

“Dopo La Prova del Cuoco e Cuochi d’Italia, quella di Striscia La Notizia è sicuramente una esperienza che porterò nel mio cuore: mi sono confrontato con gente professionale e interessante e ho avuto modo di sostenere un concetto per me molto importante legato al riutilizzo dei prodotti e soprattutto all’abbattimento dello spreco: in Spagna c’è una legge contro lo spreco alimentare e spero che presto anche l’Italia possa adeguarsi. Auspico ci siano altre possibilità e che la gente riproponga a casa questa ricetta”, ha commentato lo chef Aloisi, chef in uno noto ristorante del lungomare catanese.