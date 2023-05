Elezioni a Catania 2023, risultati sindaco e Comune: notizie e aggiornamenti in diretta

"Mi amareggia il dato sull'affluenza alle urne, c'è bisogno che tutti i cittadini credano in quello che fa l'amministrazione. La bassa affluenza è stata passo falso per la città". Così Enrico Trantino, candidato del centrodestra a Catania, parlando dalla sede della sua segreteria in attesa del risultato finale."L'amministrazione deve avere anche il compito di incoraggiare chi non è andato a votare - prosegue - la città non è del sindaco ma è dei catanesi. Bisognerà incoraggiare la gente con una serie di iniziative ed essere bravi a non disperdere in straordinarie capacità di risorse comunitarie, poi servirà un'efficace campagna di comunicazione perché i dati della vitalità di una città sono dati dalla percezione che deve essere anche favorita in una narrazione positiva che faccia capire quanto Catania ha di straordinario", dichiara Trantino.

"Io desidererei che smettessimo di parlare di continuità, discontinuità. Io ho sempre detto che dal punto di vista programmatico non ho alcuna difficoltà a parlare di continuità, perché comunque sfido chiunque a dire che quel programma non andasse bene. Poi chiaramente ci sono stati alcuni incidenti di percorso non determinati da noi, non determinati dal sindaco Pogliese, che hanno inciso sul rapporto fra l'amministrazione e la città perché è mancato il sindaco. Ma devo anche dire, perché qualcuno potrebbe malevolmente pensare che il sindaco si sarebbe dovuto dimettere subito, devo anche precisare che lui si voleva dimettere. Siamo stati noi a implorarlo affinché rimanesse, perché avremmo perso tantissime risorse del Pnrr, perché la gestione commissariata non avrebbe mai potuto intercettare i fondi".