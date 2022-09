Elezioni in Sicilia, risultati presidente della Regione e Ars: notizie e aggiornamenti in diretta

"Anche gli exit poll per le elezioni regionali siciliane sono farlocchi". Lo ha detto in una diretta su Facebook, il candidato della coalizione 'Sicilia Vera' - De Luca Sindaco di Sicilia, Cateno De Luca, contestando l'exit poll Rai-Opinio diffuso ieri sera. "Sarò presidente della Regione Siciliana se il voto disgiunto, come prevedo, raggiungerà la soglia del 10/15%" ha detto De Luca che in mattinata ha festeggiato l'elezione della senatrice Dafne Musolino e del deputato nazionale Francesco Gallo (vicesindaco di Messina).