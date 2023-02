Diretta

Sant'Agata ritorna tra la sua gente e oggi hanno inizio gli appuntamenti che precedono la processione. Già, da qualche giorno, le candelore in giro tra i quartieri hanno annunciato l'arrivo della Patrona dopo lo stop forzato e le restrizioni a causa della pandemia. Adesso la festa entra nel clou. Tra sacro e profano, è un susseguirsi di momenti da non perdere che rendono la festa di Sant'Agata famosa nel mondo, al terzo posto dopo la Settimana Santa di Siviglia e la Festa del Corpus Domini di Guzco in Perù. E' una delle processioni più importanti e partecipate tanto da essere stata dichiarata, nel 2005, patrimonio dell'Unesco, come Bene Etno-antropologico della città di Catania.

Il primo momento ufficiale dell'inizio dei festeggiamenti è l'uscita della Carrozza del Senato. Si tratta di un'antica berlina che, custodita nell’androne del palazzo comunale insieme ad un’altra carrozza più piccola, il 3 febbraio di ogni anno viene usata per riproporre il voto del Senato catanese all’amata Patrona della città. Le autorità cittadine, in genere il Sindaco ma quest'anno sarà il nuovo commissario Mattei, salgono sulla Carrozza per recarsi dal Palazzo degli Elefanti alla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, detta “a carcaredda“, dove sarebbe stata martirizzata Sant’Agata.

In Cattedrale si svolgerà il solenne “Te Deum”, eseguito dalla Cappella Musicale del Duomo. E, la sera, uno dei momenti più attesi dai catanesi: l’appuntamento con gli spettacolari fuochi “d’a sira o Tri”.