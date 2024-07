Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Si è svolta il 29 giugno presso Merola Home a Misterbianco (CT) la presentazione dì "Donne delle De. Co. sulle Tracce del Veronelli". Donne delle DE.CO, ossia Denominazione Comunale, che vede impegnate figure femminili, appartenenti a tutte le regioni italiane, a tutte le città, unite nel progetto che celebra l'eccellenza italiana nel settore agroalimentare e culturale, mettendo in risalto il ruolo delle donne nella valorizzazione del patrimonio culinario e artistico del nostro Paese. L’iniziativa, presentata dal noto critico enogastronomico Bruno Sganga, collaboratore editoriale di Luigi Veronelli, che ha avuto il patrocinio della Regione Sicilia, ha visto la partecipazione di Dario Cartabellotta, Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, e di Nino Sutera, Responsabile dell'Osservatorio Neorurale dello stesso dipartimento. Entrambi hanno espresso il loro sostegno e il loro impegno nel valorizzare le tradizioni agroalimentari siciliane e nazionali. Durante l'evento, Marika Orlando è stata nominata Presidente Nazionale delle "Donne delle De. Co.". L’Editrice, figura di spicco nel mondo del food e della cultura, è stata una stretta collaboratrice di Veronelli, ed è famosa per il suo impegno nella promozione del Made in Italy, attraverso la sua casa editrice da lei presieduta, l’associazione internazionale Wine Fashion Europe e la direzione del mensile nazionale Wine & Fashion Magazine. La sua dedizione e professionalità promettono di arricchire e promuovere ulteriormente le eccellenze italiane. Il direttivo delle "Donne delle De. Co." comprende altre figure illustri di professioniste e di imprenditrici come Maria Diana, nota imprenditrice di Canicattì con la sua azienda Termine specializzata in produzione gastronomica dolce e salata, e Silvana Laviola, professionista eventplanner che ha assunto un ruolo dirigenziale all'interno del direttivo nazionale. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi produttori, appassionati del buon cibo e buon vino, ma anche protagonisti dell'arte e della cultura, tutti uniti nel celebrare la creatività e il talento delle donne italiane. Il Sindaco di Mandanaci, Armando Carpo, ha preso la parola durante la conferenza, sottolineando l'importanza di iniziative come questa per la promozione del territorio e delle sue tradizioni. Il filo conduttore dell’Associazione vuole essere lo spirito di reinvenzione e l'impegno a preservare il ricco patrimonio culturale del nostro Paese, un nuovo capitolo dell'eredità di Veronelli, un masterplan che si sviluppa attraverso un'ambiziosa tabella di marcia, pensata per salvaguardare, preservare e ringiovanire in modo sostenibile il Paese, preservando le fondamenta del più grande e antico paesaggio culturale del mondo nei vari settori cruciali tra cui la comunità, l'arte e la cultura, il patrimonio e la natura, la fauna, l'agricoltura, il turismo e le infrastrutture, il futuro dunque immaginato per l’Associazione Donne delle DE.CO. "Donne delle De. Co." invita media, giornalisti e sostenitori a unirsi in questo entusiasmante viaggio alla scoperta delle radici culinarie italiane e a celebrare il talento e la creatività delle donne nel mondo dei territori, della cucina e delle tavole, oltre che della cultura e dell'arte. Con la nomina di Marika Orlando alla presidenza nazionale, l'iniziativa è destinata a crescere con passione, dedizione e professionalità, contribuendo significativamente alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano. Per ulteriori informazioni, interviste e video sulle "Donne delle De. Co.", vi invitiamo a contattare il nostro ufficio stampa: Mail: press.donnedeco@yahoo.com