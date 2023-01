AccelerAction: progetto Ue per valorizzare acceleratori d’impresa e creare ecosistemi d’innovazione

Il 26 gennaio 2023 si è tenuto a Bruxelles l'evento “Progetti nell’ambito del programma di lavoro degli ecosistemi europei dell’innovazione a sostegno della Nuova agenda europea dell’innovazione”. Per l'occasione è stato presentato alla Commissione europea il progetto AccelerAction, con capofila JO Consulting, realtà che opera nel catanese. La società di consulenza, specializzata in fondi Ue, è nel progetto la leader di uno spazio digitale creato per mappare i principali acceleratori europei e facilitare le sinergie tra le imprese grazie a un sofisticato algoritmo.

AccelerAction è un progetto finanziato con i fondi del programma Horizon Europe e si concentra sulla ricerca per la valorizzazione degli acceleratori d’impresa e la creazione degli ecosistemi d’innovazione; intende incoraggiare l’innovazione e stimolare la cooperazione, a partire dal settore deep tech.

Il consorzio che si occuperà di sviluppare il progetto è formato da 10 partner: JO Consulting (Italia), Booster Labs (Francia), BETA-i (Portogallo), Female Founders (Austria), Wilco (Francia), Praxi Network (Grecia), Techcelerator (Romania), INSME (Italia), F6S (Irlanda), Thessaly University (Grecia).

"L’Europa sarà sempre più il luogo in cui i talenti lavoreranno fianco a fianco con le imprese più innovative - ha dichiarato il CEO di JO Consulting, Giuseppe Ursino - e la trasformazione digitale permetterà alle nuove generazioni di assumere la leadership nella competizione tra ecosistemi".