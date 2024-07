Agrumicoltura, cambio al vertice di Oranfrizer: Alfonso Cuomo è il nuovo managing director

Dall'1 luglio l'azienda scordiense Oranfrizer, appartenente al gruppo Unifrutti, ha una nuova guida. Al timone della società controllata dalla divisione europea di Unifrutti approda Alfonso Cuomo con l’incarico di managing director. Leader esperto, con oltre un decennio di esperienza nel campo agroalimentare, subentra a Nello Alba che assume l’incarico di presidente onorario dell’azienda di Scordia che ha guidato per oltre trent’anni.

Cuomo mantiene il ruolo di direttore operativo in Unifrutti Europe e Alba assume l’incarico di presidente onorario dell’azienda di Scordia (Catania), che ha guidato per oltre trent’anni. Il neo managing director ha sottolineato come il lavoro di Alba sia stato fondamentale per rendere Oranfrizer ciò che è oggi: l’azienda siciliana leader nel campo agrumicolo e componente importante del gruppo internazionale Unifrutti.

“Questo cambio al vertice - ha commentato Linda De Nadai, Ceo di Unifrutti Europe e Sud Africa, nonché Presidente del CdA di Oranfrizer - testimonia la nostra volontà di cogliere ogni possibile opportunità di business attraverso le interazioni di Gruppo. La crescita di Oranfrizer è un’assoluta priorità che Unifrutti intende perseguire. Crediamo fortemente nella produzione siciliana di eccellenza ed è per questo che continueremo ad aumentarla. Arance rosse, agrumi, e altri frutti di pregio, provenienti esclusivamente da zone vocate dell’Isola, saranno sicuramente oggetto di nuove acquisizioni”.