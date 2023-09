Per la prima volta Amts presenta il bilancio di sostenibilità

Da oggi l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa, per la prima volta dalla sua fondazione, ha il suo bilancio di sostenibilità. Il documento è stato presentato questa mattina alla rmessa 1 di via Plebiscito. Ad intervenire all’incontro sono stati il vicesindaco di Catania con delega alla Mobilità, Paolo La Greca, l’assessore comunale alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, e l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. Con loro, i dirigenti di Amts Antonio Condorelli, Salvatore Caprì e Rosario Laudani. Soddisfazione per i risultati e per gli obiettivi presentati oggi è stata espressa dai rappresentanti di Palazzo degli Elefanti, gli assessori La Greca e Parisi, che hanno portato i saluti del sindaco di Catania, Enrico Trantino.

“L’incontro di oggi sottolinea l’importante passo avanti compiuto dall’Amministrazione comunale con Amts, Azienda partecipata del Comune che diventa un modello di gestione – ha detto il vicesindaco Paolo La Greca – e fa cogliere la vera essenza della circolarità della mobilità sostenibile. C’è una grande attenzione da parte del Comune su questo tema e lo diciamo a ridosso di un altro evento in tal senso, come la chiusura alle auto di piazza Mazzini. Un altro forte segnale di voler vivere la città con residenti e turisti in piena libertà, senza auto e inquinamento”. “Era il gennaio del 2021 quando, con grande lungimiranza, il Comune di Catania proclamava ufficialmente Amts soggetto attuatore di tutta una serie di progetti che hanno visto e continuano a vedere la loro realizzazione – ha aggiunto l’assessore alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi – e da allora siamo anche riusciti ad accelerare le spese dei fondi comunitari, impiegandoli in progetti molto apprezzati dagli utenti, dal servizio di Bike Sharing all’abbonamento integrato Catania Tu Go, fino aiBrt”.

“Tra i numerosi punti realizzati quest’anno – ha spiegato l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia – abbiamo voluto anche presentare ai cittadini e ai soggetti protagonisti del territorio metropolitano, il nostro bilancio di sostenibilità, di cui l’azienda si è dotata con la sua approvazione. È importante, infatti, misurare non soltanto i dati economici, che comunque continuano a migliorare e a godere di ottima salute, ma anche gli aspetti sociali, ambientali e umani, la sicurezza del trasporto e dei lavoratori. Progetti e obiettivi, alcuni già realizzati ed altri che negli anni saranno realizzati, di cui daremo costantemente conto ai cittadini e agli stakeholders con cui dialoghiamo”. Un metodo, dunque, che aumenta la trasparenza nei confronti dei cittadini e migliora il metodo di gestione. Come illustrato in conferenza stampa, infatti, una volta tenuto conto della “Matrice di Materialità”, ovvero gli aspetti che vanno dalla crescita responsabile e sostenibile alla promozione della cooperazione ed educazione al risparmio, dalla promozione della coesione sociale alla gestione dell’inquinamento acustico, dai rapporti con le comunità locali alla salute e sicurezza sul lavoro, fino ai temi come l’energia sostenibile e le emissioni, alle diversità e pari opportunità, agli investimenti su innovazione e digitalizzazione, ci si è poi soffermati sugli SDGs (Sustainable Development Goals) di AMTS: il miglioramento del comfort dei viaggiatori, garantendo un servizio sostenibile; favorire l’ottimizzazione dei consumi di energia e la riduzione dell’utilizzo di energia da fonti fossili; contribuire alla riduzione delle emissioni al fine di minimizzare l’impatto ambientale e migliorare la percezione del servizio; garantire la sicurezza dei viaggiatori (security) e la sicurezza della circolazione (safety) secondo i più alti standard di sicurezza; accrescere la collaborazione con i partner del territorio per incrementare la sinergia di marketing territoriale a vantaggio della crescita del trasporto pubblico per la mobilità sostenibile; migliorare il servizio di informazione alla clientela e la qualità del servizio; incrementare la quota di mobilità condivisa e collettiva; favorire la promozione di una economia circolare; favorire misure di welfare aziendale per rispondere positivamente alle esigenze dei lavoratori; promuovere un programma di assunzioni in ottica di ringiovanimento del personale in servizio. Tutti temi che rispondono alla sfida globale lanciata dall’Onu nell’ambito della “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

Il bilancio di sostenibilità di Amts risponde agli standard internazionali e adegua anche l’azienda etnea alle risposte a tali esigenze. L'azienda oggi conta un organico personale di 750 unità, che ogni anno viene potenziato e riorganizzato. La flotta può contare su oltre 160 vetture, con oltre 55 mila utenti abbonati. Amts gestisce anche più di 150 impianti semaforici e oltre 150mila metri quadrati di segnaletica orizzontale. In pratica, una gestione che va dalla flotta di autobus alla segnaletica orizzontale, dai parcheggi in gestione agli impianti semaforici, dalla sosta sulle strisce blu alle stazioni di Car e Bike Sharing. Alla voce “Città e comunità sostenibili” rientra poi l’obiettivo Smart Moving, ovvero dotare la flotta di computer di bordo, validatrici e dispositivi per l’informazione a bordo degli utenti; realizzare nuove centrali di bigliettazione elettronica, Avm e infomobilità; creare una connessione bidirezionale tra i sistemi informativi dei parcheggi con la bigliettazione elettronica; creare una connessione con il sistema informativo dell’aeroporto; potenziare l’App attualmente in uso. Alla stessa voce “Città e comunità sostenibili” appartiene anche l’obiettivo Smart Park, che si raggiunge implementando un sistema di parking management & ticketing basato su un sistema di pagamento della sosta tramite App mobile e parcometri intelligenti; con l’implementazione di un sistema di parking control e di un sistema di traffic management per monitorare gli accessi in alcune aree videosorvegliate della città. Per la “Lotta contro il cambiamento climatico”, per la “Transizione energetica”, sul fronte del potenziamento green, è prevista la realizzazione di 45 stazioni di ricarica da 100kw per autobus elettrici e di 10 stazioni di ricarica da 11kw per auto elettriche; l’impianto da 495kwp sulla copertura di pensiline degli autobus; il revamping dell’impianto di compressione e distribuzione del metano; la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della sede operativa rimessa 1.

Alla voce “Imprese, innovazione e infrastrutture”, risponde infine l’obiettivo del servizio di Bike Sharing di realizzazione di 26 cicloposteggi, con 265 posti bici ed un parco biciclette dotato di 225 velocipedi, di cui 100 a pedalata assistita e 75 muscolare. Una visione aziendale, dunque, al servizio di una mobilità sempre più integrata, sostenibile ed ecologica, che risponde ogni giorno alle esigenze della città e dei suoi abitanti e utenti.