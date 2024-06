Arancia Rossa di Sicilia IGP al G7, Diana: "Bilancio più che positivo per la visibilità del consorzio"

"Bilancio più che positivo in termini di visibilità, contatti e relazioni per il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, unico consorzio siciliano presente al G7, alla Fiera del Levante nello stand di Origin Italia, l’associazione che riunisce oltre 80 consorzi delle Indicazioni Geografiche e dei Consorzi di Tutela dei prodotti agroalimentari DOP IGP italiani", lo afferma il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana.

“La sostenibilità a tutto tondo, quindi anche quella ambientale, quella economica è molto importante perché da reddito a tutto l'indotto che c'è intorno a un consorzio di tutela, che oltre all’ottimo frutto fresco era presente con i suoi prodotti trasformati succhi, marmellate, amari. Al G7 abbiamo avuto grande apprezzamento dei prodotti trasformati e ne siamo felici e orgogliosi”, così la vicepresidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp, Elena Albertini dopo la partecipazione del Consorzio vertice dei capi di Stato in Puglia, nello stand Origin, allestito nel media center di Bari.

Durante l’evento il presidente del Consorzio Gerardo Diana è stato intervistato da numerose testate italiane e internazionali e dall’ufficio stampa della Casa Bianca. “Queste interviste vertevano sui cambiamenti climatici e sui prodotti Igp e sulla sostenibilità da quella economica a quella ambientale e sociale”, dichiara Diana. “Il consorzio di tutela da adesso appuntamento Al G7 Agricoltura di Siracusa che si terrà dal 26 al 28 settembre”, conclude il presidente del Consorzio.