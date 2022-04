Aperto a Mascali il nuovo punto vendita Ard Discount

La grande famiglia Ard Discount arriva anche a Mascali, in provincia di Catania. E’ stato inaugurato stamani il nuovo punto vendita dell’insegna lanciata da Ergon nel Sud Italia. Si trova in via Siculo Orientale 11/A. E’ il secondo punto vendita Ard aperto dall’effervescente impresa familiare che fa capo ai fratelli Salvo e Angelo Motta, eredi di una radicata tradizione aziendale con una presenza nel settore alimentare da oltre 50 anni.

Dopo aver aperto nel 2021 il primo discount Ard a Montepalma (frazione di Misterbianco), arriva la “doppietta” per la società affiliata all'ormai famoso brand della convenienza e della qualità e di cui è testimonial l’attore siciliano Nino Frassica.

Con oltre 600 metri quadrati di area vendita, ampio parcheggio riservato, particolare cura nell’allestimento con un format che aiuta i consumatori nel fare la spesa, ed ancora nuove attrezzature che guardano al risparmio energetico, il nuovo punto vendita porta a Mascali una serie di novità firmate Ard Discount.

“Siamo molto felici che la nostra insegna continui a svilupparsi e che ciò avvenga anche grazie ad imprenditori, tra l’altro dalla lunga storia aziendale, che ci hanno già scelti – commenta Marco Sgarioto, amministratore delegato di Ergon – E’ la conferma di una formula che non solo ha già funzionato anche in quest’area della Sicilia ma che rappresenta un successo tanto da indurre gli imprenditori a bissare aprendo un secondo grande punto vendita, ad un anno esatto dalla precedente apertura”.

Per i fratelli Motta questa seconda apertura a marchio Ard rappresenta l’ennesima scommessa imprenditoriale. “Dopo l’apertura del nostro primo punto vendita di Montepalma - afferma Salvatore Motta - siamo felici di continuare un percorso positivamente intrapreso con questo gruppo così affiatato. Un’operazione che rientra in un piano di sviluppo articolato e consolidato nel territorio siciliano, che dà spazio ad imprese siciliane ed investe sui giovani”.

Anche questo discount è pronto a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. “Il nuovo punto vendita di Mascali - continua Angelo Motta - è strategico, abbraccia una superficie ampia con un grande parcheggio riservato e ci aspettiamo degli ottimi risultati. Crediamo molto in questa operazione e la porteremo avanti con coraggio ed entusiasmo”.

La famiglia imprenditoriale Motta ha avviato la propria attività nel 1968 con i coniugi Alfio e Concetta Motta, alla guida della loro prima bottega alimentare. Da allora ad oggi tutto è cambiato. Adesso l’azienda conta ben 5 supermercati a cui è collegato un laboratorio di panetteria e pasticceria, decine e decine di dipendenti, molti dei quali giovani che hanno dunque trovato l’opportunità di un lavoro.

Ard, dal canto suo, ha già superato il tetto dei 200 punti vendita ed è oggi presente su quattro regioni italiane, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, portando ogni giorno migliaia di referenze e di prodotti a marchio nelle case di soddisfatti e attenti consumatori e con prezzi e offerte sempre imbattibili.