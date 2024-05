Firmata la convenzione tra Asec Trade e l'Ordine delle Professioni Infermieristiche

Firmata la convenzione tra il presidente di Asec Trade, Giovanni La Magna, con il componente del consiglio di amministrazione Massimiliano Giacco ed i rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania nella figura,del presidente dell’ordine Carmelo Spica e del presidente della Commissione D’Albo Michele Di Maria. "Questo protocollo rappresenta un’ulteriore tappa che ci proietta verso nuovi mercati, allarga il nostro bacino di clienti e ci radica ancor di più sul territorio- ha affermato Giovanni La Magna, presidente di Asec Trade, aggiungendo: “desidero ringraziare coloro che hanno accolto con entusiasmo questa proposta tesa a ribadire come l’obiettivo dell’azienda etnea resti quello di essere sempre più vicino alla gente".

Questo protocollo d’intesa permetterà a tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania, che sceglieranno l’azienda etnea, di accedere ad un’offerta che li omaggerà 100 metri cubi di materia prima reale, per quanto riguarda il gas, e di 300 kWh per quanto riguarda invece l’energia elettrica. Presenti alla stipula della convenzione anche il dirigente di Asec Trade l’ingegnere Gaetano Pirrone e l’ingegnere Ivano Villari che si occupa di programmare tutte le iniziative dell’Asec Trade che coinvolgano soggetti terzi. Nel corso dell’incontro il presidente dell’ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania Carmelo Spica e il presidente della Commissione D’Albo delle Professioni Infermieristiche di Catania Michele Di Maria hanno ribadito come "questa convenzione sia un segnale importante nei confronti dei nostri iscritti. In presenza di un reale risparmio siamo convinti che moltissimi aderiranno a questa iniziativa".