Chi ha un aumento fino a 190 euro nello stipendio (da subito, con in più gli arretrati)

Sono scattati gli aumenti. E arrivano subito in busta paga. A partire da questo mese di luglio 2024, NoiPA - la piattaforma che si occupa della gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici - ha infatti cominciato ad applicare sul cedolino mensile del personale Ata gli importi incrementati legati al nuovo sistema di classificazione delle posizioni economiche sancito dal contratto di lavoro. Il personale Ata è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche.

A quanto ammontano questi aumenti? Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca del periodo 2019-2021, sottoscritto lo scorso gennaio, grazie alle risorse stanziate dal governo e "finalizzate" dall'Aran (l'agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), vengono erogati degli aumenti salariali medi mensili: si tratta di 96 euro per il personale Ata e 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), figure chiave all'interno delle scuole di tutti i livelli.

Per quanto concerne le posizioni economiche del personale Ata, si tratta di incrementi retributivi aggiuntivi, attribuiti dal ministero dell'istruzione e del merito "per la valorizzazione professionale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Con il contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, cambia il sistema di classificazione professionale e vengono anche rivalutati gli importi delle posizioni economiche. Questo nuovo sistema di classificazione, in corso ufficialmente dal 1° maggio 2024, prevede nel cedolino ordinario di luglio, oltre agli importi per il mese corrente, anche gli arretrati maturati per le mensilità di maggio e giugno.

Il 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto in via definitiva all'Aran il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. Dopo la firma, il contratto è entrato definitivamente in vigore il 19 gennaio 2024, per esplicitare i suoi effetti nei confronti di 1.232.248 dipendenti pubblici, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e alta formazione artistica, musicale e coreutica-Afam (inclusi 850mila insegnanti) e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti).

Tra le novità di maggiore rilievo del contratto collettivo nazionale di lavoro, c'è l'introduzione e relativa regolamentazione del lavoro agile e la definizione di un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori.

Fonte: Today.it