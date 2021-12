Riparte la Maratona di Catania - Prima tappa: Autovia Puglisi!

Con uno sguardo all’Etna e una strizzata d’occhio al mare, tornano a correre gli atleti della Maratona di Catania dopo lo stop forzato dell’anno scorso. La manifestazione sportiva, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà domenica 12 dicembre dalle ore 8:45 nel circuito ormai ampiamente rodato di Viale Kennedy, che permetterà ai corridori di ammirare il litorale de La Playa in tutta la suggestiva bellezza “fuori stagione”, grazie anche alla piena collaborazione delle strutture balneari.

Cornice diversa avrà invece la distribuzione dei pettorali e delle maglie, che avrà luogo in Viale Africa 206 angolo via Raffineria, presso Autovia Puglisi. Il concessionario, rivenditore ufficiale a Catania di Renault e Dacia, in qualità di main sponsor dell’iniziativa, si occuperà infatti di consegnare agli oltre 500 partecipanti il kit legato all’iscrizione, a partire da venerdì 10 dicembre dalle ore 16:00 alle 19:30, e sabato 11 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, con ingresso da via Raffineria 7, sede dello showroom Dacia.

Autovia Puglisi accompagna la Maratona di Catania fin dal suo esordio nel 2018. Dopo un anno in cui le scarpe sono rimaste riposte nell’armadio, la kermesse sportiva è nuovamente pronta a ripartire, sgommando a tutta velocità accanto a tutti gli sponsor che la sostengono con passione.

E in questi ultimi giorni di frenetici preparativi, gli organizzatori girano già a bordo di una Renault Zoe e della Spring, nuova arrivata in casa Dacia, interamente in elettrico, che garantisce il rispetto dell’ambiente cittadino incarnando al meglio lo spirito ultimo dell’evento.