Gli imprenditori del settore ICT si incontrano da Paradigma Spa

Ieri sera si è tenuto un importante evento che ha visto radunate tantissime aziende dell'Etna Valley. La manifestazione, organizzata con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e favorire lo sviluppo del territorio, attraverso la cooperazione, ha riscosso un grande successo, attirando l'attenzione di numerosi imprenditori del settore ICT. L'incontro è stato un'occasione unica per le aziende dell'area, che hanno avuto la possibilità di conoscersi, incrociare nuove opportunità e collaborare con altre realtà imprenditoriali. L'evento è stato ospitato negli uffici Paradigma SpA, attraverso un aperitivo condiviso tra tutti i partecipanti.

All’incontro hanno partecipato anche esponenti dell’Università di Catania come il professore Gallo ed il professore Stanco, entrambi docenti al Dipartimento di Matematica e Informatica, sottolineando l’importanza del legame che c’è tra il mondo universitario e le aziende.

Ha partecipato anche l’ITS Steve Jobs Academy, altro importantissimo ente di formazione, che ha garantito negli ultimi anni figure professionali d’eccellenza, garantendo sempre di più la rigenerazione di nuovi talenti. Carlo Leonardi, vicepresidente di Paradigma SpA ha dichiarato: “Sono davvero felice di questa serata, sia per la grande partecipazione e sia per i nuovi legami costruiti, abbiamo aperto i nostri uffici alle società del territorio. Ci piacerebbe che altre aziende seguano il nostro esempio. Dobbiamo lavorare per creare nuove sinergie, in un settore in forte crescita come il nostro non possiamo più permetterci di disperdere talenti, cooperare è l’unica strada per continuare ad essere competitivi e non perdere opportunità.”

Gli imprenditori presenti hanno espresso grande fiducia nel futuro di questa area, sostenendo che Catania possiede tutte le potenzialità per continuare ad essere un polo di innovazione e di crescita.