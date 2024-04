La Regione promuove la partecipazione ad una fiera digitale cinese: saranno ammesse 30 aziende

Nuova opportunità per le imprese siciliane che vogliono puntare al mercato cinese. È stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul portale export.regione.sicilia.it la manifestazione di interesse per il progetto "Vento d'Italia - Arti e mestieri" dell’assessorato delle Attività produttive. L’avviso pubblico riguarda la partecipazione a una fiera digitale di tre giorni, dal 3 al 5 luglio di quest’anno, con momenti di formazione, incontri e business matching, relativamente all’e-commerce in Cina. Seguiranno 11 mesi in fiera permanente di vendita su piattaforme cinesi integrate in WeChat, principale ecosistema digitale cinese. Possono fare richiesta micro, piccole e medie imprese siciliane, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, distretti produttivi e reti di imprese, startup innovative.

L’obiettivo è agevolare le imprese siciliane interessate a esportare in Cina tramite mercato B2C (business to consumer). Si prevede il sostegno a circa 30 aziende e la promozione dei prodotti di eccellenza verso consumatori di fascia medio-alta. La dotazione del bando è di 183 mila euro. La presentazione delle istanze può avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato entro la mezzanotte del 21 aprile.