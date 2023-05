I prezzi bassi delle bollette sono una illusione

Il prezzo del gas continua a diminuire, ma le bollette potrebbero tornare ad aumentare. Nel 2023 le quotazioni dell'indice Ttf alla borsa di Amsterdam hanno proseguito una discesa cominciata nei mesi finali del 2022, spingendo verso il basso le bollette di luce e gas. I prezzi sono parecchio più bassi, almeno in raffronto ai primi mesi di guerra in Ucraina. L'Italia e l'Europa hanno sostituito gran parte del gas russo e riempito gli stoccaggi ai livelli più alti di sempre, anche grazie ai minori consumi degli italiani. Tuttavia, da quando sono diminuite le quotazioni i consumi sono ripresi a un ritmo consistente, aumentando nuovi timori per il prossimo inverno 2023-2024: se per l'immediato i prezzi stanno toccando nuovi ribassi, per il futuro le previsioni sono al rialzo. E ci sono dei motivi consistenti per crederci.

Il prezzo del gas nel 2023: un miraggio?

Nel 2023 il prezzo del gas è diminuito, di mese in mese. L'indice Ttf della borsa di Amsterdam, il principale riferimento per la formazione del prezzo del gas in Europa, al netto di rari aumenti è sempre andato al ribasso, contribuendo ad abbassare le bollette. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina i prezzi del gas hanno subito aumenti senza precedenti a causa della dipendenza dal gas russo e della mancanza di alternative sul mercato. Ma dopo il picco di 342,8 euro al megawattora toccato ad agosto 2022, da metà dicembre il prezzo ha iniziato una discesa che sta continuando nel 2023.