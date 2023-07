Bollette: cosa succede ai prezzi da oggi e cosa aumenta nella nuova fattura della luce

Nei prossimi tre mesi la luce costerà uguale, ma alcune voci in bolletta aumenteranno. L'Arera - l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ha infatti previsto per gli utenti del mercato tutelato tariffe sostanzialmente invariate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, rispetto al periodo aprile-giugno, con un piccolo incremento dello 0,4%. Nel dettaglio, come riporta Today.it, l'autorità per l'energia guidata da Stefano Besseghini ha stimato gli importi per le famiglie che usufruiscono del mercato tutelato (mercato che cesserà il 10 gennaio 2024 anche per gli utenti domestici, per effetto delle decisioni del governo). Calcolando consumi medi di elettricità di 2.700 kilowattora l'anno e una potenza impegnata di 3 kilowatt, la tariffa per il periodo luglio-settembre sarà dunque di 23,85 centesimi di euro per KWh, tasse incluse, per il cliente tipo.

La bolletta della luce, però, si compone di numerose voci, ciascuna con lievitazioni non necessariamente legate al bene primario: ciò che paghiamo in fattura, perciò, è il frutto di un bilanciamento tra aumenti e diminuzioni delle singole voci che la compongono. E da oggi, dal mese di luglio e fino a settembre, anche se le tariffe sull'elettricità resteranno sostanzialmente invariate, alcune voci che compaiono in fattura e determinano la spesa complessiva registreranno un incremento. Altre componenti rimarranno stabili, altre ancora diminuiranno. Cosa succede e perché? Non è una questione futile: serve a capire, anzi, cosa paghiamo in bolletta, come si arriva alla cifra finale e perché lo paghiamo. Facciamo chiarezza, cercando di capire quali saranno gli effetti pratici nella bolletta elettrica.

Le variazioni trimestrali dei prezzi di riferimento per un consumatore domestico tipo

Per quanto riguarda le voci in bolletta destinate a salire nel terzo trimestre del 2023, in primis è prevista una crescita del 2% rispetto al secondo trimestre dell'anno per i costi di approvvigionamento dell'energia, che arriveranno a 11,84 centesimi di euro per kilowattora. Il prezzo per il quale il "bene elettricità" viene commercializzato, invece, resterà stabile a 2,16 centesimi sulla tariffa media. Invariata resta anche la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, che si attesta a 3,99 centesimi di euro.

Secondo la previsione di Arera, poi, il terzo trimestre segnerà una diminuzione degli oneri di sistema, quelli che servono a finanziare attività di interesse generale per il "sistema energia". Il calo stimato sarà del 4,6%, fermandosi a 2,89 centesimi per KWh. A pesare maggiormente sul finanziamento delle attività di interesse generale per il sistema si confermano gli incentivi per le energie rinnovabili (67,55%) e le detrazioni per le imprese energivore (19,12%). Si tratta di due voci che in bolletta costituiscono la cosiddetta componente tariffaria "Asos". Poi ci sono gli oneri che rappresentano la componente tariffaria chiamata "Arim", tra cui ci sono i fondi per finanziare il bonus elettrico per le famiglie in difficoltà, equiparati dall'ultimo provvedimento del governo a quelli del gas. Quest'ultima componente pesa complessivamente per il 13,33% degli oneri generali.

L'ultima voce in fattura è quella delle imposte: vale il 12,5% della bolletta elettrica. L'autorità per l'energia prevede per i prossimi tre mesi un peso invariato delle imposte come Iva e accise sulla bolletta della luce: si fermeranno a 2,97 centesimi di euro. In sintesi e in maniera schematica, dunque, tralasciando la componente tariffaria degli oneri di sistema, dal 1° luglio 2023 il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,85 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, così suddiviso:

Spesa per la materia energia:

11,84 centesimi di euro (49,6% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell'energia, in aumento del 2% rispetto al secondo trimestre 2023;

2,16 centesimi di euro (9,1% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio, invariato rispetto al secondo trimestre 2023.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:

3,99 centesimi di euro (16,7% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; invariato rispetto al secondo trimestre 2023.

Spesa per oneri di sistema:

2,89 centesimi di euro (12,1% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema, in riduzione del 4,6% rispetto al secondo trimestre 2023.

Imposte:

2,97 centesimi di euro (12,5% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l'Iva e le accise.