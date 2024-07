Parte il bonus colonnine elettriche per privati e condomini: a chi spetta e a quanto ammonta

Sta per partire il bonus colonnine elettriche domestiche 2024. Dopo quello di marzo dedicato alle imprese e ai professionisti arriva il contributo statale rivolto a utenti privati e condomini che copre fino all'80% delle spese sostenute per le installazioni delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Dalle alle ore 12 di lunedì 8 luglio verrà attivata la piattaforma per accedere all'agevolazione. Come funziona, chi può richiederlo? Andiamo per ordine.

Come funziona il bonus colonnine

Al via il bonus colonnine elettriche, l’incentivo statale rivolto a privati e condomini per coprire le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. L’incentivo, promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, sostiene le installazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 da persone fisiche residenti in Italia e da condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato.

Il bonus copre fino all’80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture per la ricarica, come ad esempio colonnine o wall box. Previsto un limite massimo del contributo di 1.500 euro per gli utenti privati e di 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. La domanda potrà essere presentata online dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2024 attraverso l'apposita piattaforma informatica gestita da Invitalia.

Come presentare la domanda

La domanda per il bonus colonnine domestiche 2024 si presenta esclusivamente online. Basta accedere alla nuova area personale tramite:

sistema pubblico di identità digitale (SPID);

carta d’identità elettronica (CIE);

carta nazionale dei servizi (CNS).

Si accede così alla scrivania personale dove si può scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda. In caso di necessità si possono chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me".

Una volta scelto il contributo colonnine domestiche, utilizzando l'apposito menu a discesa, non servirà altro che compilare la domanda in ogni sua parte. Il perfezionamento della procedura richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

La concessione del contributo, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande, attraverso un provvedimento cumulativo (comprensivo degli elenchi dei beneficiari ammessi alle agevolazioni).

