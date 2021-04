Cooperative agricole, bonus aggiuntivo per i lavoratori positivi al Covid 19

Bonus aggiuntivo per i lavoratori affetti da Covid-19, se dipendenti di Cooperative agricole. Lo ha deliberato l'ente bilaterale Cilca di Catania, presieduto da Andrea Cavallaro e composto dai sindacati Flai Cgil-Fai Cisl-Uila Uil assieme alle organizzazioni delle imprese cooperative Agci-Confcooperative-LegaCoop.

Oltre l’indennità di malattia, i lavoratori costretti al ricovero ospedaliero potranno cumulare una diaria di 20 euro fino al ventunesimo giorno di degenza mentre i soggetti in isolamento domiciliare avranno diritto alla stessa somma per un massimo di 14 giorni. La Cilca ha previsto anche l’erogazione di 500 euro una tantum per i familiari di vittime da Coronavirus. Queste somme sono riservate ai dipendenti delle aziende in regola con il versamento all'ente bilaterale, come previsto dal Contratto provinciale di lavoro. Sono coperti i lavoratori risultati positivi al Covid a partire dal primo ottobre 2020.