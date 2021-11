Bruno Euronics: 85 anni nel centro di Catania e nel cuore dei catanesi

Poche realtà imprenditoriali italiane, e non solo siciliane, possono vantare un legame così forte con il territorio come Bruno spa. Una vicinanza che la città di Catania ha voluto premiare, intitolando la scorsa estate una piazza a Domenico Bruno.

Imprenditore lungimirante che nel 1936, con l’apertura di un primo negozio con la moglie Palmina Finocchiaro, ha avviato il percorso di crescita che porta oggi il socio di Euronics a contare su 32 negozi, 23 in Sicilia e 5 nella sola provincia di Catania, a cominciare dallo storico punto vendita di Via Luigi Rizzo, nel centro del capoluogo. Quest’ultimo è da oltre 80 anni un vero punto di riferimento per i catanesi – oltre che per le molte persone della provincia che si recano ogni giorno al mercato rionale nelle sue immediate vicinanze – grazie alla capacità di distinguersi con una proposta di prodotti hi-tech ed elettrodomestici in grado di soddisfare anche la clientela più attenta ed esigente con offerte sempre accattivanti e convenienti.

Il principale punto di forza dello store Bruno Euronics di Via Rizzo è indubbiamente l’elevata professionalità ed empatia dello staff, da sempre elemento distintivo di tutti gli store della Bruno spa. Una caratteristica distintiva riconosciuta dalla clientela, che da sempre apprezza la disponibilità e l’assistenza su misura garantita da un personale dalla consolidata esperienza.

Inoltre la capacità di soddisfare sia i clienti storici sia le generazioni più giovani e digitali consentono a questo negozio di vantare un tasso di apprezzamento veramente invidiabile. Il recente restyling completo del negozio - dal design luminoso e contemporaneo - offre un’esperienza di shopping piacevole e coinvolgente, mentre la presenza di un parcheggio gratuito a pochi metri dal negozio di Via Luigi Rizzo permette di raggiungere il negozio nell’area centrale di Catania.

Oltre all’opzione online Prenota e Ritira, è attivo anche un servizio di consulenza telefonica o via WhatsApp a disposizione di tutti coloro che voglio effettuare acquisti da remoto contando sui consigli di un responsabile clienti del negozio. Una formula lanciata nelle settimane di lockdown - e tuttora molto apprezzata - a ulteriore riprova della forte vicinanza alla cittadinanza.

Ma il forte legame di questo punto vendita alla città di Catania è anche confermato dal sostegno a molte attività locali; ultime in ordine di tempo, il finanziamento dei lavori di riqualificazione dello slargo pedonale antistante via Luigi Rizzo, la partecipazione alle iniziative per la Festa di Sant’Agata e l’organizzazione di eventi in sinergia con gli altri negozianti della zona.

Mentre a breve un gruppo di studenti dell’Accademia delle Belle Arti potrà esprimere la propria creatività realizzando un murales sulla parete del magazzino del punto vendita, per rendere ancora più bella l’area valorizzando nello stesso tempo questa espressione artistica.

Oltre al negozio Euronics di via Luigi Rizzo a Catania, Bruno spa conta nella provincia di Catania su due store a Misterbianco, uno a Gravina presso il centro commerciale “Katané” e un quarto nello shopping center di “Le Zagare” a San Giovanni La Punta. Una rete che occupa nel complesso oltre 173 addetti, tutti assunti a contratto indeterminato e che, insieme alla fidelizzazione della clientela rappresentano l’orgoglio di questa azienda catanese.