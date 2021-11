Virtu Ferries - Ampio calendario e tariffe speciali per Pasqua e per l'estate 2022

A Pasqua e per l'estate del 2022 Virtu Ferries propone, sulla rotta Malta-Sicilia, due diversi catamarani, M/V Saint John Paul II e M/V Jean de la Valette (attualmente fermo perchè sottoposto a manutenzione, rientrerà in azione a partire dal 1 dicembre 2021), perfetti per partenze multiple e per viaggi comodi con tutta la famiglia ad orari ideali.

Pasqua - Dal 9 al 24 aprile 2022

- tariffa passeggero giornaliera per viaggio andata/ritorno € 39

- tariffa passeggero per viaggi andata/ritorno di oltre un giorno € 49

- € 79 viaggio andata/ritorno veicoli, € 59 tariffa viaggio andata/ritorno per moto

Programma estivo dal 1 maggio al 30 settembre 2022

- Viaggi doppi giornalieri con orari ad hoc per le famiglie

- € 54 per viaggio di 1 giorno andata/ritorno

- € 89 viaggio ritorno per auto, € 60 viaggio ritorno per le moto



Il popolare motto “Tutto Semplice con Virtu Ferries” rimane un must da rispettare con rimborsi immediati, attenzione personale e flessibilità di viaggio nel rispetto di una rigorosa politica, senza espedienti.



Per visionare la scheda completa visita il sito www.virtuferries.com.