Cantieri di servizio, riaperti i termini per i Comuni: il bando scade il 15 settembre

Una nuova finestra temporale per i cantieri di servizio. L'assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha pubblicato l'avviso rivolto ai Comuni che potranno presentare le domande entro il 15 settembre. "Si tratta, assieme ai cantieri di lavoro, di una misura importante per il contrasto alla disoccupazione e alla povertà – dichiara l'assessore Nuccia Albano –. I cantieri di servizio, da un lato, hanno fornito un prezioso contributo in diversi programmi di lavoro inseriti in progetti sociali o di riqualificazione e manutenzione apportando benefici per i Comuni e, dall'altro, hanno dato dignità e ristoro economico a tante famiglie in difficoltà". Avranno priorità le domande presentate dalle amministrazioni comunali che hanno completato i cantieri di servizio già finanziati e implementato i relativi dati nel sistema informativo "Caronte". Si potranno, quindi, presentare le manifestazioni di interesse indicando il nome del cantiere, il luogo di svolgimento e l’importo richiesto. L'assessorato ha, inoltre, riaperto i termini per i Cantieri di lavoro in enti di culto.