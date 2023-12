Caro voli per Natale, le ricerche sul web: "Bologna-Catania costa 465 euro"

Da oggi dovrebbe essere operativa la piattaforma per attivare gli sconti annunciata dalla Regione, nell'attesa il caro voli delle tratte per la Sicilia non si arresta. E' quanto emerge da un'indagine da Assoutenti cercando (classe economy, partenza 23 dicembre 2023, ritorno 7 gennaio 2024) sul portale Skyscanner, portale specializzato nella comparazione dei prezzi per i viaggi.

I voli più cari nel periodo natalizio

Le ricerche, fatte anche per la Sardegna ed effettuate oggi 3 dicembre da Assoutenti, mostrano come i costi siano ormai lievitati per il periodo festivo e sfondano in molti casi i 500 euro andata e ritorno. Ecco quali sono i voli più cari:

1) Bologna-Palermo 521 euro

2) Bologna-Catania 465 euro

3) Torino-Catania 446 euro

4) Pisa-Catania 441 euro

5) Verona-Palermo 439 euro

6) Genova-Catania 404 euro

7) Milano-Palermo 399 euro

8) Pisa-Cagliari 395 euro

9) Bologna-Cagliari 381 euro

10) Torino-Palermo 366 euro

11) Venezia-Catania 374 euro

12) Milano-Catania 372 euro

13) Venezia-Palermo 360 euro

14) Venezia-Cagliari 345 euro

15) Verona-Catania 344 euro

16) Pisa-Palermo 320 euro

17) Torino-Cagliari 297 euro

18) Roma-Cagliari 282 euro

19) Roma-Palermo 242 euro

20) Roma-Catania 203 euro, Milano-Cagliari 203 euro.

Assoutenti: "Un salasso che svuota le tasche dei cittadini"

I prezzi indicati non considerano i costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, balzelli che fanno salire ulteriormente il prezzo di un biglietto aereo. "Spostarsi in Italia durante le festività è sempre più un salasso che svuota le tasche dei cittadini. Una emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione", spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi.