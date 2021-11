Casa di cura Musumeci - Debutto per la chirurgia ortopedica robotica

Debutta la chirurgia robotica navigata alla Casa di Cura Musumeci Gecas di Gravina di Catania, struttura accreditata con il SSN, che diventa così uno dei primi centri nel Sud Italia nonché l’unica struttura nella Sicilia Orientale ad utilizzare a beneficio dei pazienti questa nuova tecnologia, prodotta da un'azienda multinazionale inglese leader nel settore della tecnologia medicale, che assiste il chirurgo per qualsiasi tipo di chirurgia protesica del ginocchio: protesi totali, monocompartimentali e femoro-rotulee.

Il Team Ortopedico che la utilizzerà è quello della U.F. di Ortopedia e Traumatologia, composto dal Responsabile il dr. Gaetano Palumbo, dalla dr.ssa Laura Spatafora e dal dr Antonino Torre. Il dr. Palumbo spiega che l'utilizzo di questa nuova tecnologia comporta numerosi vantaggi per il paziente, tra i quali una maggiore precisione ed accuratezza nel posizionamento dell’impianto protesico, un minor danno chirurgico ai tessuti periarticolari, minori perdite ematiche, una riduzione del dolore post chirurgico, oltre che la riduzione dei tempi di ospedalizzazione con la possibilità di mettere in piedi i pazienti entro 24 ore dall’intervento e di procedere alla dimissione entro le 48/72 ore dallo stesso. Inoltre consente il recupero completo del movimento naturale del ginocchio con una migliore propriocettività senza quindi la fastidiosa sensazione di avere “un corpo estraneo” nel ginocchio.

Non ultimo, la nuova tecnologia garantisce una maggior durata dell’impianto protesico nel tempo e rappresenta quindi un notevole vantaggio per il paziente di giovane età che necessita di tale procedura. "La chirurgia robotica navigata - continua Palumbo - rafforza l’expertise del chirurgo, consentendo un’accurata pianificazione dell’intervento personalizzato sull’anatomia e sul movimento specifico del ginocchio del paziente. Questo è possibile grazie a dei sensori, posizionati intra-operatoriamente sul femore e sulla tibia del paziente, tali sensori permettono la ricostruzione di un’immagine 3D della articolazione del ginocchio, per definire il più corretto dimensionamento e posizionamento delle componenti protesiche".

Di conseguenza, durante l’intervento in sala operatoria, il braccio robotico computer-assistito fa procedere alla esecuzione tecnica del chirurgo con la massima precisione, sul modello 3D precedentemente pianificato. Presso la C.d.C. Musumeci Gecas si impiantano circa 300 protesi di ginocchio all’anno con tecnica tradizionale ed oltre 250 protesi all’anca con chirurgia mininvasiva, questo la colloca fra le prime strutture in Sicilia per numero di impianti protesici.

Con la nuova tecnologia sono previsti un centinaio di impianti già dal primo anno. E nei prossimi anni sarà verosimilmente disponibile un’implementazione tecnica con un software dedicato alla chirurgia protesica dell'anca.