La Regione riapre la cassa fino al 23 dicembre: niente stop ai pagamenti

Prolungata l'operatività della cassa regionale fino al 23 dicembre. "Attraverso una specifica direttiva del governo Schifani, evitiamo che i pagamenti si interrompano oggi, la data fissata in precedenza, e che numerose e attese liquidazioni vengano rinviate a dopo le ferie". Lo ha detto l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone, rendendo noto di aver disposto il differimento della chiusura della contabilità della Regione, inizialmente previsto per il 12 dicembre. "Si tratta di un primo passo verso l'adeguamento dei processi organizzativi dei nostri uffici - aggiunge Falcone - per portare la Regione a rispondere al meglio alle sfide del quotidiano. Per molti imprenditori questo significherà avere ciò che è dovuto senza ulteriori, inaccettabili, lungaggini".