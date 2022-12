Apre a Catania l’hub per richiedere prestiti velocemente e in autonomia

Catania diventa il centro della tecno-finanza. In città, infatti, apre un hub in cui attraverso gli schermi touch, dotati di intelligenza artificiale, è possibile richiedere i propri finanziamenti in totale autonomia. In alternativa, il personale presente potrà supportare i clienti.

Che sia per l'acquisto di una macchina nuova, per un viaggio, o al fine di organizzare un evento importante, richiedere un finanziamento ora è a portata di click.

L’esito della richiesta arriva solo dopo un'ora: basterà caricare sul portale tutti i documenti richiesti e compilare il form necessario.

Come richiedere il prestito

A Catania, in Via Etnea 470, apre il primo hub di Prestiti Fai Da Te, la compagnia di credito online che azzera tempi d’attesa e appuntamenti, per favorire un accesso al credito facile e veloce.

Dunque, non è più necessario fissare appuntamenti: le pratiche laboriose sono solo un ricordo e le lunghe attese per gli esiti sono sparite. Prestiti Fai Da Te, azzerando totalmente la necessità di un contatto diretto, permette di risparmiare tempo e dà la possibilità di scoprire subito la fattibilità o meno di un progetto.

Grazie alla formula fai da te, i costi di gestione sono annullati, e gli oneri per le pratiche vengono limitati al massimo. Il tasso di interesse è sempre basso e fisso lungo tutto il periodo di ammortamento del prestito, con in più anche la possibilità di saldare il debito anticipatamente e beneficiare del recupero con abbuono degli interessi non maturati. Una volta ottenuto il benestare, il finanziamento viene erogato entro 10 giorni lavorativi.

Da oggi, a Catania, basta una passeggiata in centro per realizzare i propri sogni. Velocità, chiarezza e autonomia sono le chiavi di volta della nuova finanza.