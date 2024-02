Ambulanti, il comune di Catania rinnova le concessioni fino al 2032

L’Associazione Nazionale Ambulanti Ana-Ugl esprime "grande soddisfazione per l’approvazione da parte della giunta comunale della delibera n. 52, con la quale l’ amministrazione Trantino si uniforma alla "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", che fissa le regole per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili riservati agli ambulanti, prevedendo il rinnovo delle concessioni fino al 2032. In tal modo sarà possibile evitare le procedure della cosiddetta "Direttiva Bolkestein", allineandosi con le grandi città d’Italia che già hanno provveduto al rinnovo delle concessioni per chi opera nelle fiere e nelle singole postazioni del territorio cittadino.

"La decisione dell'amministrazione comunale di Catania - si legge nella nota sindacale - assume un grande rilievo politico perché consente alla nostra categoria di poter lavorare con tranquillità per almeno altri nove anni e quindi di programmare gli investimenti e di vivere con maggior serenità l’attività imprenditoriale. Le famiglie degli ambulanti subiranno effetti positivi da questa decisione, perché vengono superate le incertezze degli anni precedenti e le filiere produttive che vivono dei mercati e delle fiere potranno continuare ad alimentarsi senza subire ripercussioni negative. Ana-Ugl nazionale, regionale e di Catania desiderano ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato raggiunto. In particolare il sindaco di Catania, Enrico Tarantino, che ha raccolto le nostre richieste e l’assessore alle attività produttive, Giuseppe Gelsomino. Un ringraziamento sincero merita il vice presidente della Regione Sicilia, Luca Sammartino, per aver condiviso e sostenuto le nostre ragioni anche con incontri molto proficui. Ringraziamo inoltre l’avvocato Puccio La Rosa, con il quale abbiamo interloquito intensamente e che ci ha aiutato nel percorso e ringraziamo, infine,il presidente di Mio Italia, Roberto Tudisco, per esserci stato vicino fin dal primo momento in questa nostra battaglia a tutela del lavoro ambulante a Catania. Catania volta pagina, salva il lavoro ambulante e manda un messaggio a tutta la Sicilia: tutelate il lavoro ambulante e rinnovate le concessioni fino al 2032".