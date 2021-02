Imprenditrici e manager di Confindustria aderiscono a “Women 2027”

"Donna Impresa”, il gruppo di imprenditrici e manager promosso da Confindustria Catania per valorizzare eccellenze e competenze al femminile, mette in campo nuove iniziative con focus sui temi del welfare aziendale e della nuova programmazione europea. Coordinato dall'imprenditrice Monica Luca, il gruppo conta già 30 componenti. Si è riunito nei giorni scorsi per pianificare le azioni da intraprendere nei prossimi mesi, in questa delicata fase di incertezza economica legata alla pandemia in corso. Tra le attività che impegneranno a breve le imprenditrici catanesi spicca l'adesione all’iniziativa “Women 2027”, in programma il prossimo 25 e 26 febbraio nell'ambito del progetto "Donnesifastoria", che vedrà l’incontro su piattaforma digitale tra le europarlamentari italiane e 100 imprenditrici in cui si aprirà il confronto sul tema della programmazione europea 2020-2027 con una sequenza di interventi di alto profilo.

L’obiettivo è quello di offrire un momento di networking, di progettazione e di orientamento rispetto alle numerose opportunità offerte alle imprese dall'Europa. Nel corso della riunione, che ha visto tra gli altri gli interventi di Cristina Busi, Lucia Giuliano e Miriam Pace, si è dato spazio anche al tema delle politiche di genere, grazie alla partecipazione del Consigliere per le Pari opportunità della Regione siciliana, Margherita Ferro, che ha illustrato le attività condotte dal suo ufficio in particolare nell’ambito del welfare al femminile. E' stata rimarcata la valenza di una reciproca collaborazione finalizzata ad elaborare proposte e progetti per abbattere il "gender gap" e si è stabilito di realizzare un’analisi dei fabbisogni in tema di welfare aziendale, con l'obiettivo di dare un contributo concreto al superamento del divario di genere nel mondo del lavoro.